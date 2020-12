Cina: al via i lavori per autostrada panoramica di Hainan

La Cina ha avviato oggi i lavori per la costruzione di un'autostrada panoramica lungo la costa della provincia insulare meridionale di Hainan. Lo ha reso noto il dipartimento provinciale dei Trasporti.

Il tratto principale dell'autostrada sarà lungo 988,2 chilometri. Grazie a un investimento di circa 14,39 miliardi di yuan (circa 2,2 miliardi di dollari), l'opera accelererà la trasformazione dell'isola di Hainan in un centro internazionale per il turismo e i consumi. L'autostrada si estenderà attraverso 12 città e contee costiere e nella zona di sviluppo economico di Yangpu, collegando baie, promontori, attrazioni turistiche e aree di villeggiatura costiere in tutta l'isola.

Il 1 giugno, le autorità cinesi hanno emanato un piano generale per far diventare Hainan un porto di libero scambio di alto livello. Il progetto dell'autostrada panoramica fa parte dei lavori per l'infrastruttura di questa iniziativa che dovrebbe sfruttare ulteriormente le risorse turistiche della provincia. (ANSA-XINHUA).