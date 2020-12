Ciclocomputer Bosch Nyon premiato con CES Innovation Awards

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nyon, il computer di bordo per eBike di Bosch, si è aggiudicato il prestigioso premio CES 2021 Innovation Awards Honoree nella categoria Vehicle Intelligence & Transportation. Questo ciclocomputer all-in-one Nyon l'ultima soluzione di connected biking proposta dalla Bosch eBike Systems è stato scelto dalla Consumer Technology Association - che organizza ogni anno il Consumer Electronic Show di Las Vegas - nell'ambito dei riconoscimenti che vengono attributi alle ''innovazioni pionieristiche nella tecnologia e nel design dei prodotti consumer''.



In assenza della tradizionale fiera fisica a Las Vegas, il computer di bordo Nyon sarà presentato all'evento All-Digital CES 2021, che si terrà online dall'11 al 14 gennaio 2021.



''Soluzioni digitali come il ciclocomputer Nyon migliorano l'esperienza di guida delle eBike - ha commentato Claus Fleischer, Ceo di Bosch eBike Systems - e ridefiniscono la mobilità perché offrono un modo di spostarsi flessibile, rilassato e sicuro. Il CES 2021 Innovation Award è un riconoscimento per il nostro lavoro e ci stimola a perseguire la nostra visione di mobilità con le soluzioni di connected biking''.



Oltre ad offrire funzionalità come navigazione, fitness tracking, orologio digitale e informazioni basate sulla topografia, Nyon connette il ciclista al mondo digitale mediante Bluetooth e WiFi. L'utente può così collegarsii alla App eBike Connect con lo smartphone e scambiare dati sui percorsi e le attività. Il ciclista può usare Nyon mentre pedala in modo semplice e intuitivo grazie al display touch e alla centralina elettronica. (ANSA).