Bmw Group Awards for Social Commitment premiati i dipendenti

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Cinque dipendenti del Gruppo Bmw di tutto il mondo sono stati premiati con i Bmw Group Awards for Social Commitment per essersi distinti con il loro eccezionale impegno sociale, e due di questi hanno ricevuto anche un premio speciale dalla Fondazione Vera e Volker Doppelfeld.



I vincitori 2020 provengono da India, Germania e Sudafrica e hanno ricevuto un premio di 5.000 euro a favore dei rispettivi progetti. Inoltre, in funzione della attuale situazione mondiale, Bmw ha deciso che altri cinque finalisti riceveranno un premio di 2.500 euro, che andrà egualmente a beneficio dei loro singoli progetti. ''Impegnarsi coraggiosamente per il bene della società è sempre più importante - ha spiegato la curatrice del premio Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG - soprattutto in tempi senza precedenti come la pandemia che stiamo vivendo. Incoraggiare ogni individuo ad assumersi le proprie responsabilità è per me una priorità e i nostri Employee Awards contribuiscono a questo scopo, riconoscendo l'impegno dei nostri collaboratori''.



Molti dipendenti del Gruppo Bmw sono coinvolti in attività di volontariato, nella propria regione o in progetti internazionali. La diversità di questo impegno si riflette anche nell'elevato numero dei candidati al premio, ben 111 provenienti da ben 16 Paesi diversi. A causa delle misure anti-contagio, la cerimonia di premiazione di quest'anno si è svolta comei evento digitale trasmesso in tutto il mondo.



Hanno ricevuto gli Awards for Social Commitment Sankar Sundaralingam di Chennai, India (co-creatore della Fondazione Ooruni che promuovere un programma di sostegno educativo per gli orfani di vittime dell'AIDS e a organizzare un mercato del lavoro per persone con disabilità); Ludwig Donharl un ingegnere energetico che lavora nello stabilimento Bmw di Dingolfing (Sta aiutando i giovani del Kenya costruendo, in gran parte di sua iniziativa, una scuola per 200 bambini e otto insegnanti) e Joerg Kaufmann (ha fondato la Children's Cancer Research Society finanziando progetti di ricerca per un valore di oltre un milione di euro).



Ma anche Solly Makgatho addetto alla produzione nello stabilimento di Rosslyn in Sud Africa (ha gettato le basi per la Gauteng Community Organisation nel 2011, l'organizzazione che ha offerto rifugio, assistenza e istruzione a non meno di 120 orfani che vivono nelle cosiddette Green Houses) e infine Sipho Machaka, anch'esso occupato a Rosslyn (è mentore, consigliere e formatore presso il Golden Youth Club che offre progetti di danza, arte e musica per bambini e adolescenti affinché possano occupare il loro tempo in modo costruttivo).



Proprio a Solly Makgatho e Sipho Machaka sono andati anche i premi speciali della Fondazione Vera e Volker Doppelfeld. I Bmw Group Awards for Social Commitment hanno debuttati nel 2011 e da allora sono stati presentati quasi 1.000 progetti e sono stati premiati fino ad oggi 38 dipendenti. (ANSA).