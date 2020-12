Bentley, in fabbrica spuntano le case per pipistrelli

Nella fabbrica di Bentley spuntano anche le bat boxes per pipistrelli. Se la fabbrica a Crewe è già un posto piuttosto verde, con più di 300 mila api, 30 mila pannelli solari e giardini in abbondanza, il produttore di auto di lusso sta cercando di migliorare ulteriormente il suo impatto ambientale con nuovi accorgimenti 'green'. L'ultimo sforzo della casa inglese comporta l'aumento della biodiversità intorno alle sue piante. Visto che Crewe è già patria eletta di popolazioni di uccelli e pipistrelli, Bentley sta cercando di aiutare la locale cinciallegra blu e i pipistrelli a prosperare, costruendo loro delle piccole case. L'idea delle cassette per uccelli e pipistrelli è venuta da Andrew Robertson, responsabile della pianificazione del sito di Bentley. Veterano dell'industria automobilistica, Robertson ha guidato la spinta di Bentley per aumentare la sostenibilità e ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento di Crewe. Questo obiettivo è dimostrato dai certificati appesi alle pareti della fabbrica per dimostrare che l'impianto ha raggiunto numerosi standard ambientali una certificazione carbon-neutral. Il prossimo passo nello sforzo di essere più eco-compatibile di Bentley, sarà quello di raccogliere l'acqua piovana.