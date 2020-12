Autostrade: confermate nel 2021 agevolazioni per valdostani

Sono confermate anche per il 2021 le iniziative di agevolazioni sulle tariffe autostradali per i residenti in Valle d'Aosta attuate in collaborazione con le società concessionarie SAV S.p.A. e RAV S.p.A. e autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo comunica la Regione Valle d'Aosta.

I valdostani che utilizzano il servizio Telepass potranno usufruire anche per il prossimo anno della riduzione del 50 per cento del pedaggio sulla tratta autostradale da loro scelta. Il beneficio sarà erogato attraverso la gratuità di 2 spostamenti ogni 4 effettuati, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili.

Proseguirà inoltre la liberalizzazione, ovvero la gratuità, del pedaggio nel tratto autostradale tra gli svincoli di Aosta Est e Saint-Pierre per i veicoli che utilizzano il sistema Telepass.

"I dati disponibili - spiega il Presidente della Regione Erik Lavevaz - attestano il crescente interesse dei valdostani che hanno aderito all'iniziativa che sono passati dai 1.176 del 2013, primo anno nel quale la procedura è stata estesa a tutti i residenti in Valle d'Aosta, ai 5.490 attuali. Al 30 novembre 2020 i transiti registrati sono stati 68.306 transiti (204 al giorno), con un beneficio complessivo per l'utenza di circa 541 mila euro. Sono altrettanto evidenti i benefici dell'iniziativa relativa alla tangenziale Aosta Est/Saint-Pierre in base ai dati aggiornati al mese di novembre 2020, sono stati sottratti alla viabilità ordinaria 340.812 veicoli che hanno quindi utilizzato la tangenziale per bypassare la città di Aosta, di cui l'88 per cento leggeri e il 12 per cento pesanti, con una media di 1.017 veicoli/giorno".