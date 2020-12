Auto aziendali per uso promiscuo, ecco cosa cambia

La detrazione integrale IVA sull'acquisto e utilizzo di auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è possibile, ma è necessario che allo sgravio corrisponda un corrispettivo specifico, addebitato al dipendente per l'utilizzo del mezzo. È quanto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n.631 del 29 dicembre a specifico interpello.



L'uso promiscuo del veicolo aziendale può infatti godere della detrazione integrale - invece di quella a forfait, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del Decreto IVA (Dpr n.



633/1972) - ma solo se l'uso personale dell'auto (o altro veicolo stradale a motore) configuri una prestazione di servizi, resa dall'azienda ai dipendenti.



Le auto aziendali appartengono alla categoria dei fringe benefit (beneficio accessorio), un compenso occasionale riportato nella busta paga in aggiunta alla retribuzione vera e propria.



In pratica, è prevista una tassa a carico del lavoratore, calcolata in percentuale sul costo chilometrico annuo previsto dall'Aci a seconda del modello: questa percentuale è la stima di quanto l'auto viene usata per motivi privati.



Fino al luglio scorso, la tassa a carico del dipendente era del 30%; successivamente è stata variata in base alle emissioni di anidride carbonica. Ma la tassazione cambierà ancora dal primo gennaio 2021, perché le automobili con emissioni fra 161 e 190 g/km pagheranno il 50% di tasse, mentre quelle con più di 190 g/km saranno tassate al 60%. La quota di imponibile non cambierà per le auto nelle prime due fasce. Con l'entrata in vigore, dal primo di gennaio, del ciclo WLTP, le emissioni di anidride carbonica delle auto potrebbero aumentare secondo i parametri dei nuovi test. E così alcune auto potrebbero trovarsi in una fascia superiore di emissioni, comportando un dispendio economico ancora maggiore.