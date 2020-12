Un nuovo bando per potenziare la Potenza-Melfi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di potenziamento della strada statale 658 "Potenza-Melfi" fino al chilometro 48, per un importo complessivo a base d'appalto di circa 11,5 milioni di euro. Lo ha reso noto l'Anas in un comunicato.

I lavori consistono principalmente nella realizzazione di corsie aggiuntive riservate ai veicoli pesanti e nell'allargamento della sede stradale, in tratti saltuari: in particolare sarà realizzata una corsia per i mezzi pesanti in corrispondenza di due tratti del tracciato nei territori di Avigliano, Pietragalla e Filiano (Potenza). E' anche previsto il prolungamento della corsia di arrampicamento nel territorio di Pietragalla.

Contestualmente "proseguono - è specificato nella nota dell'Anas - i lavori già in corso di esecuzione, per il primo stralcio, con cantierizzazioni attive in quattro punti dell'arteria stradale, situate in tratti saltuari tra il km 20,000 ed il km 36,712"