Museo dell'Auto, nel 2020 ingressi calati del 75%

Un calo del 75% degli ingressi, percentuale che sale all'80% se si calcola che 15 mila degli oltre 60mila sono quelli gratuiti legati alle celebrazioni per i 115 anni dell'Aci. Anche il Mauto-Museo Nazionale dell'Automobile di Torino sconta quest'anno gli effetti della pandemia, con quasi la metà dei biglietti venduti prima del lockdown e il restante 50% da giugno a ottobre, con una punta del 15% ad agosto. Dei 45 mila biglietti emessi, i visitatori paganti sono stati il 75%, il 15% ingressi con Abbonamento Musei, un 5% con la Torino Piemonte Card e un altro 5% sono ingressi gratuiti.

Tante sono state comunque le attività organizzate, come la mostra 'Lancia Aurelia. Mito senza tempo' o la presentazione delle vetture sequestrate dalla Guardia di Finanza di Genova, del quadriciclo elettrico Mole Urbana di Umberto Palermo, della supercar Berardo Taraschi e del prototipo pre-produzione di Tuc Tehnology. Come molti altri musei anche il Mauto ha inoltre incrementato l'attività web. Tra le iniziative, il contest fotografico per i 60 anni della sede di Corso Unità d'Italia e i 'MAUTalks' su Instagram, nei quali il direttore Mariella Mengozzi intervista esponenti di importanti realtà museali italiane e internazionali.