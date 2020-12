Smog: a Torino dal 4 gennaio stop ai veicoli diesel euro 4

Da lunedì 4 gennaio tutti i veicoli con omologazione euro 4 diesel, sia adibiti al trasporto persone che al trasporto merci, non potranno più circolare nell'area metropolitana di Torino, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Il divieto, previsto dal Protocollo siglato dalle Regioni della pianura padana, doveva scattare il primo ottobre, ma è stato rinviato a causa della pandemia.

Rimangono in vigore le misure emergenziali che saranno attivate, in situazioni di emergenza causate da reiterati superamenti dei limiti di qualità dell'aria, dall'accensione del semaforo antismog. Tutte le informazioni sulla gestione dei blocchi del traffico, le mappe dei comuni interessati, il livello del semaforo e le esenzioni si trovano sul sito della Città metropolitana di Torino.