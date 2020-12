Subaru garage, oggi la prima puntata sui canali social

Ritorna Subaru Garage, format nato ad aprile di quest'anno allo scopo di far sentire il marchio più vicino ai propri clienti. L'iniziativa digital per i social è nata dalla collaborazione di Subaru Italia com Gian Luca Caldani, responsabile della Subaru Driving School.



I sei video pubblicati sulle pagine ufficiali di Subaru Italia, incentrati sia sul prodotto che sul comportamento di guida, sono stati molto apprezzati dagli utenti grazie alla competenza ed esperienza di Caldani e alla possibilità di interagire da parte della community con sondaggi e Q&A, rendendo il pubblico protagonista.



La seconda edizione del format è ricca di novità. A partire da alcune 'new entry': al fianco di Gian Luca Caldani e della sua competenza tecnica, ci sarà Andrea Placani, Eevents, Press &Pr Manager di Subaru Italia, per condurre fan e appassionati alla scoperta dei modelli storici, dei dettagli delle tecnologie della casa delle Pleiadi e aneddoti in un format di 13 minuti a puntata. A loro si aggiungeranno anche le voci di alcuni ospiti legati al mondo Subaru che racconteranno le loro esperienze di guida e non con auto del marchio nipponico. Il tutto con una nuova veste grafica e nuove immagini video: da oggi online su Facebook, IGTV, Instagram e Youtube, la prima puntata della seconda edizione.