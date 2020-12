Nissan Z, l'essenza sportiva del marchio giapponese

E' dal 1969 che la serie Z di Nissan affascina gli appassionati di auto sportive di tutto il mondo. Attraverso una lunga serie di aggiornamenti, la sportiva giapponese ha mantenuto negli anni alto l'interesse degli appassionati, che guardano anche al futuro della serie, ad oggi incarnato da dalla futuristica Z Proto. A proposito del segreto di tanto successo si è espresso Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist della Z Proto.

L'essenza Z - ha detto Tamura - per me è lo spirito di Nissan. È il modo in cui l'auto si connette al conducente, alla mente, al corpo e all'anima del conducente, fornendo il piacere di guida finale. E il posto dove il conducente incontra la macchina. La Z esprime un atteggiamento sorprendente che prima ti attrae e poi ti attira a desiderare un rapporto duraturo. Molte vetture possiedono buone prestazioni dinamiche, ma la Z rende facile godere di queste prestazioni perché crea un rapporto emotivo con il conducente, come succede con un partner di danza perfettamente compatibile. Inoltre, l'essenza Z è godere e celebrare la vita a modo tuo, che tu sia il tipo che preferisce guidare da solo su una strada impegnativa o far parte di una comunità globale di appassionati, gli Zenthusiasts". Un ruolo, quello della serie Z, che ha un suo posto anche nella transizione del marchio giapponese verso il futuro. "Z è lo spirito di Nissan - ha commentato ancora Tamura - ed è particolarmente importante ora che Nissan sta attraversando la sua trasformazione. La Z infonde entusiasmo in ogni prodotto della gamma. È un'auto che la gente conosce e ricorda. La Z ha un equilibrio fondamentale di potenza e design che è immediatamente riconoscibile come Nissan, ed è alla portata di molti potenziali acquirenti, il che è molto importante. È un'auto da sogno che può essere goduta da molti". Gli appassionati di Nissan Z sono ad oggi una delle community più nutrite a proposito di auto giapponesi. "La Z è senza tempo - ha aggiunto Hiroshi Tamura - grazie al suo stile e all'accessibilità".