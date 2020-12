Migliora qualità dell'aria, torna regolare circolazione a Foligno

Torna regolare, da martedì 29 dicembre, la circolazione delle auto, a Foligno, nell'area definita come "Ambito di riduzione del traffico": non sussistono più le condizioni di emergenza legate allo smog visto che per due giorni consecutivi il valore medio giornaliero di Pm10 non ha superato il valore di 50 microgrammi al metro cubo.

Il provvedimento di chiusura - nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 15,30-19,30 per alcune tipologie di veicoli - era scattato una decina di giorni fa per il superamento per tre giorni consecutivi del limite di Pm10 (oltre i 50 microgrammi al metro cubo).