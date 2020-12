Maltempo: Viabilità Italia, per neve stop a mezzi commerciali

Le nevicate a bassa quota che hanno colpito le regioni centro-settentrionali, in particolare la Lombardia, stanno creando problemi al traffico, soprattutto commerciale. Lo segnala, in una nota, Viabilità Italia. In Liguria è in atto il 'codice rosso',con il conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5 tonnellate,su A6 (tra Ceva e Savona), A7 sull'intera arteria autostradale; A10 dal confine di Stato in direzione Italia: i mezzi commerciali vengono fatti sostare all'autoporto di Ventimiglia, mentre per quelli diretti in Piemonte vengono instradati lungo la A6 e sull'A26 in direzione nord dall'interconnessione con la A10- In Lombardia codice rosso in A4 tra Milano e Bergamo e difficoltà di circolazione a causa dei veicoli leggeri incolonnati a diverse uscite verso la viabilità ordinaria. Sono in corso le manovre per la deviazione obbligatoria sulla A22 a Verona verso Modena per raggiungere la Lombardia dall'Emilia Romagna. Sulla A1 pioggia gelata tra Parma e Fidenza con gravi difficoltà di circolazione.

Ancora in Lombardia codice rosso: su A8 tra Milano e Gallarate; A9 sull'intera tratta; A35tra Treviglio e Milano; Lungo l'autostrada A1 risultano chiusi gli svincoli di uscita di Fidenza e Fiorenzuola a causa di difficoltà di circolazione lungo la viabilità ordinaria.

Sulla A1 all'altezza di Piacenza, a causa di un mezzo pesante "intraversato", si registrano forti rallentamenti. La concomitanza degli eventi sulla A4 ed in A1, all'altezza di Piacenza, sta inducendo la Polizia Stradale ad incanalare i veicoli (sia leggeri che pesanti) provenienti dal nord-est e diretti in Lombardia, lungo la direttrice della A22 fino a Modena.

Le nevicate stanno interessando anche le strade statali di Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta dove sono operativi i mezzi spazzaneve e spargisale.

In Piemonte: SS 21 delle Maddalena chiusa da Argentera ( km.

53+330) al confine di stato ( km 59+700) ed obbligo di catena montate dal km. 2+700 al km. 29+700.

In Veneto: divieto di circolazione ai veicoli commerciali di massa superiore. 7,5 t dalle ore 0,00 del 28/12 alle ore 5 del 29/12 lungo tutta la rete viaria della provincia di Belluno con l'eccezione dei mezzi di trasporto pubblico equipaggiati con idonei presidi o catene da neve.

In Sardegna: chiusa la SS 292 al km. 87+800 per frana sul piano viabile- riapertura prevista 29/12.