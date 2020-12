In 4 in auto per un caffè e con patente falsa, sanzioni

La Polizia Stradale di Pordenone ha intensificato i controlli finalizzati alla verifica dei giustificati motivi che consentono gli spostamenti in periodo di limitazioni dovuti all'emergenza sanitaria e ha intercettato, lungo l'autostrada A28, un'auto con a bordo 4 persone, di nazionalità egiziana, residenti a Portogruaro (Venezia), che si sono giustificate dicendo di essersi spostate per prendere un caffè.

Durante le verifiche, è emerso che la patente spagnola esibita dal conducente del mezzo era falsa.

Gli agenti hanno quindi contestato ai quattro lo spostamento senza giustificato motivo e in violazione del limite di 2 persone per auto, con sanzioni per un importo totale di oltre 2 mila euro, mentre l'autista è stato deferito all'autorità giudiziaria per uso di atto falso e contestualmente gli è stata comminata una sanzione di 5 mila euro, per guida senza patente.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.