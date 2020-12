GM e Hello Sunshine portano Reese's Book Club nelle Buick

Buick, uno dei brand del Gruppo General Motors, ha annunciato un accordo con la Hello Sunshine, la società fondata nel 2016 dall'attrice americana Reese Witherspoon e popolarissima in Usa per l'omonimo club del libro incentrato sui gusti e le esigenze del pubblico femminile. Da adesso Buick - che ha una base di clienti composta per quasi il 55% da donne - metterà a disposizione nel sistema multimediale l'accesso ai titoli, in podcast o audiolibro - del Reese's Book Club. La App integrata è ora disponibile nel modello Encore GX mentre la maggior parte degli altri modelli Buick più recenti potranno essere aggiornati con questa novità all'inizio del 2021. Il Reese's Book Club dà voce a storie incentrate sul mondo femminile e e può contare su una community attiva di oltre 1,7 milioni di follower su Instagram. ''Hello Sunshine fa luce sulle donne, creando e raccontando storie che mettono le donne al centro, e questo è qualcosa di cui Buick vuole far parte - ha affermato Kate Hrabovsky, responsabile pubblicità e media di Buick - Dato che sempre più donne prendono decisioni di acquisto di veicoli, vogliamo pensare in modo creativo a come offrire più esperienze al volante su misura per loro''. La partnership include la presenza di modelli Buick nei progetti televisivi e cinematografici di Hello Sunshine e il primo protagonista sarà l'Encore GX, entrato a far parte della gamma di suv premium di Buick nel 2020. Hello Sunshine racconta storie su tutte le piattaforme: dalla televisione ai lungometraggi, alle serie animate, ai podcast, alla narrazione audio e alle serie digitali.