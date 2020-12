FCA, sistema Vehicle-to-Grid collega le Nuova 500 alla rete

Di pari passo con la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, stanno crescendo anche i consumi energetici, con picchi che si concentrano in determinati orari. Per incentivare la mobilità elettrica diventa quindi fondamentale ripensare al modo in cui l'energia viene prodotta puntando su fonti rinnovabili, sia alla tipologia di distribuzione, bilanciando la domanda e la produzione in tempo reale, per non creare scompensi nella rete.



FCA ha raccolto la sfida e, grazie all'intesa con Engie EPS (player industriale che sviluppa tecnologie per il sistema energetico globale) e Terna (l'operatore che gestisce la rete di trasmissione dell'energia elettrica in Italia) ha dato il via, a Torino, alla realizzazione della prima fase del progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) per testare le potenziali connessioni dei suoi veicoli con la rete. L'impianto V2G del Drosso - nel comprensorio di Mirafiori a Torino - rappresenta per FCA una prima assoluta e, quando interamente completato, sarà il progetto sperimentale più grande al mondo tra quelli a oggi annunciati.



La tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) si basa sulla gestione bidirezionale della carica e consente all'auto elettrica di trasformarsi in una grande 'batteria mobile' che interagisce in modo intelligente con la rete. Le auto parcheggiate e collegate alle colonnine vengono ricaricate negli orari di minor picco dei consumi, mentre restituiscono potenza alla rete quando la richiesta è elevata ed evitare possibili 'black out'. In altre parole, forniscono 'servizi di flessibilità' alla rete per renderla più stabile e sicura. Questa tecnologia evita ogni possibile disagio al cliente che, una volta collegata la vettura alla colonnina di ricarica, dovrà semplicemente inserire orario di ripartenza e chilometri da percorrere o percentuale di carica che vorrà avere, e il sistema si regolerà automaticamente.



Quando sarà messa a punto una regolamentazione definitiva che permetta ai singoli veicoli di partecipare a questo mercato, i servizi di flessibilità forniti dalle vetture elettriche potranno anche comportare delle agevolazioni economiche. Il sistema V2G, quindi, non solo migliorerà le prestazioni della rete, ma creerà valore per gli automobilisti, che potranno ottimizzare il 'total cost of ownership', cioè i costi di esercizio della loro auto.



La realizzazione dell'impianto nel centro logistico del Drosso a Mirafiori, consente di trasformare quello che è tipicamente solo un costo - cioè la sosta di lotti di Nuova 500 elettriche in attesa di consegna - in opportunità di risparmio.



Quest'area di 3 mila metri quadrati ospita appositi punti di ricarica bidirezionali fast charge con una potenza fino a 50 kW collegati ad un'infrastruttura centralizzata e un sistema di controllo avanzato realizzati da Engie EPS che consentono anche la fornitura di servizi di rete V2G. La prima fase ha previsto l'installazione di 32 colonnine V2G in grado di connettere 64 veicoli e nella seconda fase arrivare a 700 veicoli. Inoltre ENGIE Italia è partner nella realizzazione di una maxi-pensilina a copertura del parcheggio composta da circa 12mila pannelli fotovoltaici che permetteranno di produrre energia rinnovabile, destinata alla rete elettrica nazionale, riducendo così la produzione di oltre 2.100 tonnellate di CO2 all'anno. Con l'obiettivo di rafforzare la stabilità del sistema elettrico nazionale e al contempo aumentare la penetrazione di fonti rinnovabili, FCA si è aggiudicata insieme ad Engie EPS, 25 MW di capacità per la fornitura al gestore della rete italiana Terna nel periodo 2023-2027 attraverso l'impianto V2G di Mirafiori. Nello specifico la potenza sarà fornita da circa 700 batterie, in larga parte a bordo di Nuova Fiat 500 presenti nel piazzale, e anche attraverso le batterie 'second-life'rimosse dai veicoli.



''Il nostro è un laboratorio per sperimentare e sviluppare offerte per creare valore sui mercati energetici - ha spiegato Roberto Di Stefano, responsabile network development ed e-Mobility per la Regione Emea di FCA - In media, le vetture elettriche rimangono inutilizzate per l'80-90% della giornata: in questo lungo periodo, se connesse alla rete, grazie alla tecnologia Vehicle-to-Grid permettono ai clienti di ottenere agevolazioni sulle tariffe energetiche in cambio del servizio di bilanciamento offerto. Il tutto senza compromettere le necessità di mobilità. È un grande risultato che unisce i settori della mobilità e dell'energia. Inoltre, questo progetto si colloca nel più ampio contesto della partnership tecnologica che lega Engie EPS e FCA fin dal 2016 nel settore e-mobility, nata con l'obiettivo primario e concreto di ridurre il costo del ciclo-vita dei veicoli elettrici di FCA, attraverso offerte specifiche dedicate ai clienti''.