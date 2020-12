Bmw 'Happy New Year' gli auguri animati appaiono sul display

All'alba del nuovo anno Bmw ha riservato una sorpresa molto speciale per i suoi clienti in 41 Paesi in tutto il mondo. A partire dal 31 dicembre, è infatti possibile riprodurre un'animazione 'ad hoc' sul display della propria auto. Quella che Bmw ha preparato per Capodanno è una animazione accompagnata da una musica festosa e da una sequenza di illuminazione ambientale dell'abitacolo orchestrata specificamente.

Disponibile per tutti i modelli dotati di Bmw Operating System 7.0 (versione software 07/2020 o successiva) l'animazione 'Happy New Year' è disponibile nei mercati partecipanti fino al 7 gennaio ed è accessibile all'avviamento dell'auto. La funzione Start fa apparire uno speciale banner nel display di controllo e cliccando su di esso si attiva il programma di Capodanno.

I clienti hanno anche la possibilità di attivare la sequenza degli auguri di Capodanno manualmente, oppure con l'aiuto del Bmw Intelligent Personal Assistant - Hey Bmw, Happy New Year - o utilizzando la App nel menu veicolo, dove sarà egualmente disponibile per una settimana. Il banner 'Happy New Year' apparirà automaticamente fino a tre volte all'avvio dell'auto e sarà accessibile in qualsiasi momento nel menu Messaggi dopo la prima attivazione.