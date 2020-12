A14, per lavori chiusura notturna Pescara ovest-Pescara sud

Sull'autostrada A14 per consentire lavori di manutenzione e ripristino dei giunti sui viadotti, nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso sud, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, verso Pescara/Foggia e seguire le indicazioni per A14, con rientro in A14, alla stazione di Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara, verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro in A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.