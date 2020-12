Suzuki, è auto ufficiale di Opera on Ice Special Edition

Suzuki è Auto ufficiale di Opera on Ice 2020 Special Edition. Lo spettacolo di Canale 5, domenica 27 dicembre alle ore 16.30 porterà il grande pattinaggio su ghiaccio nelle case degli italiani. Quest'anno la pandemia ha impedito di dar vita a quella che sarebbe stata la decima edizione di Opera on Ice, ma il pubblico potrà comunque ammirare le grandi stelle del pattinaggio in una selezione delle esibizioni più suggestive del recente passato. Questa raccolta del meglio di Opera on Ice, dal 2011 al 2019, mostrerà le performance compiute dagli atleti in tre location mozzafiato quali l'Arena di Verona, la Piazza degli Scacchi di Marostica e il Foro Italico di Roma. Le loro apparizioni sulle piste saranno accompagnate da cori, da orchestre e dalle voci più apprezzate della lirica internazionale, oltre che dai giovani talenti emergenti della Fondazione Pavarotti. Questa alternanza di situazioni renderà più intensa che mai la magia dell'evento televisivo più atteso del periodo natalizio. La Casa di Hamamatsu è stata scelta come madrina dell'evento.