Nissan Family Cookbook, ricettario dipendenti fabbriche Usa

Anche nelle fabbriche di Nissan negli Stati Uniti le celebrazioni natalizie di quest'anno assumono toni un po' diversi. Ciò che non cambierà è la passione che donne e uomini della Casa giapponese - una volta usciti dagli stabilimenti di Smyrna in Tennessee e di Canton nel Mississippi - metteranno nella preparazione dei pranzi e delle cene di questi giorni di festività.



Non deve dunque stupire che, per aggiungere un pizzico di serenità in più alla situazione, il team degli stabilimenti statunitensi di Nissan abbia deciso di pubblicare il primo Nissan Family Cookbook, rendendolo disponibile per la comunità.



A scrivere le 140 deliziose ricette - che spaziano dagli antipasti e dalle zuppe ai piatti principali e ai dessert - non sono stati però grandi chef, bensì gli stessi operai e impiegati di Nissan Manufacturing con la speranza di aiutare le persone a sentirsi in contatto l'una con l'altra e a spezzare la monotonia indotta dalla pandemia.



''Sebbene il nostro team sia meglio conosciuto per la costruzione di alcuni dei modelli apprezzati dai clienti americani - ha detto Steve Marsh, responsabile produzione, fornitura e acquisti di Nissan North America - alcuni sono anche abbastanza in gamba in cucina. La cucina è tipicamente il centro dell'attività dei periodi di vacanze. E non c'è motivo per cui non possa continuare questa abitudine, anche durante questi tempi senza precedenti''.