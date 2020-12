Viabilità: riaperto dopo due mesi ponte Trino-Camino

E' stato riaperto al traffico oggi pomeriggio, dopo due mesi di chiusura, il ponte stradale sul Po tra Trino e Camino, importante arteria che collega le province di Vercelli e Alessandria. Sull'infrastruttura sono in corso importanti lavori di riqualificazione, pulizia delle arcate e allargamento della carreggiata, con la creazione di piste ciclabili e pedonali.

Per permettere i lavori, la Provincia aveva chiuso l'arteria approfittandone del periodo di semi lockdown tra novembre e dicembre, e oggi l'ha riaperta al transito di auto e camion.

Salvo imprevisti, il ponte non dovrebbe chiudere più al traffico veicolare ma al massimo presentare di nuovo un senso unico alternato da semaforo. "Quello di oggi - commenta il vicepresidente della Provincia, Pier Mauro Andorno - è un segnale di ottimismo per il futuro: ringrazio molto i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato in questi mesi di disagi con il ponte chiuso, oltre le amministrazioni di Trino e Camino per la collaborazione".