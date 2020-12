Torino: contributi viabilità, progetti da 169 Comuni

Sono 169 i Comuni del torinese che hanno partecipato ai 'click days' per richiedere i contributi viabilità messi a disposizione dalla Città Metropolitana Per investimenti sulle strade provinciali e sul tema della sicurezza stradale. Complessivamente l'ente ha stanziato 5 milioni da suddividere per zone omogenee e sono stati presentati progetti per oltre 37 milioni di euro, in particolare per le zone del ciriacese, pinerolese, canavese e eporediese. Entro il 31 dicembre la Città Metropolitana analizzerà la coerenza dei progetti ai criteri di concessione dei contributi e, in seguito, la Commissione valutatrice attribuirà i punteggi di merito per l'assegnazione dei fondi.

Nel dettaglio la richiesta di finanziamenti riguarda progetti di rifacimento manti e manutenzione straordinaria delle strutture (7 milioni), messa in sicurezza di intersezioni (9,8 milioni), interventi per risolvere criticità idrauliche (2,1 milioni), interventi di traffic calming (2,4 milioni) e per creare percorsi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili (6,7 milioni). Dei Comuni che hanno presentato domanda la percentuale più alta riguarda quelli fra i 2 mila e i 5 mila abitanti (27,22%), seguiti da quelli sotto i mille abitanti (25,44%) e nel complesso gli abitanti rappresentati sono 820 mila 264.