Supercorso Vallelunga, Minì e Wurz sono i migliori

"Sono usciti tutti da qui" è sicuramente la frase che si è sentita più spesso ripetere durante il 17° Supercorso Federale ACI Sport - Velocità. In un certo senso, in effetti, riassume al meglio il significato di questo corso-premio di fine anno organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport "Michele Alboreto" per conto dell'Automobile Club d'Italia. Sin dal 2004 i talenti dell'automobilismo italiano sono passati da qui, sotto l'ala dell'Accademia Italiana dell'Automobilismo. Una tradizione che la Federazione porta avanti con convinzione, puntando ancora forte sul Progetto Giovani. Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Raffaele Marciello nel settore Velocità, oppure Andrea Crugnola, Umberto Scandola, Andrea Nucita sono solo alcuni tra i campioni affermati citati nell'albo d'oro del Supercorso. La speranza è che Gabriele Minì e Charlie Wurz, i due vincitori, riescano anche a fare meglio nella loro carriera futura. A loro si aggiunge la soddisfazione per Andrea Rosso che si è aggiudicato il Trofeo Cristiano del Balzo, premio intitolato allo storico Direttore della Scuola Federale (dal 2004 al 2015) scomparso nel 2017, che è stato riconosciuto al ragazzo che si è distinto per impegno e passione in questi giorni. Di certo questa parentesi vissuta all'Autodromo Vallelunga "Piero Taruffi" per loro, come per tutti gli otto giovani allievi, rappresenta un'occasione d'oro.



La vittoria finale, oltre agli onori della cronaca, potrà offrire ai migliori un supporto da parte della Federazione nella prossima stagione sportiva. Tutti in ogni caso portano a casa un grande bagaglio d'esperienza.



Hanno 15 o 16 anni e sono tutti provenienti dalle migliori serie nazionali ed internazionali. Quattro nel gruppo Piloti Karting, ovvero Paolo Ferrari, Lorenzo Patrese, Enzo Trulli e Charlie Wurz. Gli altri quattro, come Piloti Auto, sono Leonardo Fornaroli, Gabriele Minì, Francesco Pizzi ed Andrea Rosso.

A chiusura dell'evento, prima delle premiazioni, è arrivata la dichiarazione del Presidente Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani per i ragazzi: "sono convinto che vi siate divertiti, ma soprattutto che abbiate dato il massimo in questo Supercorso che per voi rappresenta un'opportunità speciale".