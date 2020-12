Pezzi di auto di lusso spediti all'estero, tre denunciati

Motori e parti meccaniche di auto di lusso rubate spedite in Marocco. Il traffico è stato scoperto dagli uomini della guardia costiera di Genova che ha denunciato tre persone e sequestrato tonnellate di materiale. Gli investigatori, aiutati dai funzionari dell'agenzia delle Dogane, hanno iniziato a setacciare le autocarrozzerie in Piemonte e Lombardia scoprendo che le parti trasportate erano state smontate da Audi, Mercedes-Benz e Bmw rubate in autosaloni della provincia di Milano. Le indagini hanno permesso di scoprire che l'organizzazione falsificava anche i documenti per trasferire i pezzi nel mercato estero.