Nissan Shop@Home, come comprare un'auto dal salotto di casa

Acquistare una vettura Nissan dal proprio salotto di casa è ora possibile grazie a Nissan Shop@Home, un insieme di nuovi servizi online facilmente accessibili sul sito Nissan.



Con Nissan Shop@Home si può navigare da pc o da dispositivo mobile attraverso tutte le fasi del processo d'acquisto, facili da identificare e selezionare, basta andare sulla homepage del sito Nissan e cliccare su un apposito link o selezionare Acquista da casa dal menu Acquisto.



Gli utenti possono esplorare l'intera gamma delle vetture Nissan e personalizzare la vettura di proprio interesse tramite il configuratore. A seguito della configurazione, è possibile calcolare l'offerta finanziaria. Il cliente può visualizzare una proposta di rata standard, oppure, cliccando su "Calcola il finanziamento", può accedere a uno strumento che, impostando la durata e l'anticipo, calcola in tempo reale la rata mensile e fornisce tutte le informazioni sui costi e servizi collegati al finanziamento. La stessa operazione può essere svolta anche dalle sezioni "Panoramica" e "Prezzi e Specifiche" nelle pagine delle singole vetture Nissan.



I clienti hanno un ulteriore strumento a disposizione: il Car Chooser, che consente di scoprire i modelli Nissan più idonei alle loro esigenze rispondendo ad alcune semplici domande sull'uso che si fa della vettura.



È inoltre possibile consultare le vetture in pronta consegna presso le concessionarie Nissan grazie al servizio Stock Veicoli Nuovi, che tramite filtri semplici e intuitivi permette di identificare le vetture rispondenti ai requisiti indicati. Una volta presa la decisione, non resta che rivolgersi a una concessionaria Nissan per completare la transazione con la firma del contratto; la mappa interattiva del sito permette di identificare quella più vicina. Sempre online, è possibile richiedere un preventivo personalizzato e prenotare un test drive.



I consulenti alle vendite della rete Nissan sono sempre a disposizione dei clienti sia in presenza che in modalità online. Anche in termini di assistenza, la rete Nissan è pienamente operativa in tutta Italia per erogare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.