Jeep, un viaggio virtuale dei luoghi da fiaba

Ha esordito in questi giorni la playlist firmata Jeep. Il format è costituito da un podcast diviso in dieci puntate, fruibili sulle principali piattaforme e con fiabe ispirate a località italiane, da visitare con la fantasia in attesa di un viaggio reale. È un viaggio da vivere comodamente da casa, durante le festività natalizie e attraverso Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, dal 21 al 28 dicembre. Le storie sono ispirate ad utentici luoghi fiabeschi, come ad esempio Alberobello (BA) con i suoi trulli, il Parco dei Mostri di Bomarzo (VT), le Cascate del Varone di Riva del Garda (TN), le meraviglie siciliane di Erice (TP) e delle Gole dell'Alcantara.



Il progetto non prevede semplici audistorie, ma fiabe coinvolgenti raccontate da due tra le voci più rappresentative della scuola italiana del doppiaggio: Christian Iansante e Giuppy Izzo. Ogni racconto è stato scritto seguendo la struttura classica della fabula, con il tema comune del viaggio affrontato a bordo di mezzi di trasporto fantastici, che si muovono senza il minimo rumore. Le caratteristiche di silenziosità e di rispetto per l'ambiente sono ispirate alla nuova gamma ibrida plug-in di Jeep, con Renegade e Compass 4xe. L'occasione, per Jeep, è stata anche quella di poter augurare a tutti di poter tornare presto a vivere avventure reali a bordo anche della gamma di SUV che nel 2021 vedrà la tecnologia ibrida arrivare anche sull'iconica Wrangler.