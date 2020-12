Hyundai mini '45', una EV intelligente per bambini

Una nuova auto elettrica firmata Hyundai, ma in versione esclusivamente per bambini. La casa automobilistica ha svelato attraverso un cortometraggio su YouTube i dettagli sulla sua mini auto elettrica, ispirata alla concept car '45'. Il video mostra anche come la minicar utilizzi la tecnologia Emotion Adaptive Vehicle Control per supportare i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Sant Joan de Déu di Barcellona, all'interno del progetto 'Little Big e-Motion'.



Basata sull'intelligenza artificiale, la tecnologia EAVC ottimizza l'ambiente a seconda delle informazioni raccolte dentro e fuori dal veicolo. Hyundai sta guidando lo sviluppo di questa tecnologia di nuova generazione come parte di una collaborazione di ricerca accademica con il laboratorio multimediale del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La tecnologia EAVC monitora le espressioni facciali, il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, combinando il tutto con l'input proveniente dal veicolo, includendo la velocità, l'accelerazione, il rumore e le vibrazioni. La tecnologia elabora poi i dati attraverso il machine learning per ottimizzare l'ambiente del veicolo controllandone attivamente i sistemi come l'illuminazione, la climatizzazione, la musica e i diffusori di profumo. EAVC è al centro del progetto 'Little Big e-Motion' di Hyundai. Equipaggiata con questa tecnologia, la minicar EV, progettata dallo stesso team che ha supervisionato il concept '45', verrà usata per sostenere le terapie dei giovanissimi pazienti negli ospedali. Hyundai ha infatti donato questa singolare auto elettrica all'ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona, dove verrà impiegata per supportare la mobilità dei bambini dal letto dell'ospedale all'ambulatorio, considerato uno dei tragitti per loro più stressanti. "Vogliamo che la nostra tecnologia aiuti a migliorare le vite dei nostri clienti in vari contesti della mobilità anche oltre alla strada - ha affermato Jinmo Lee, Senior Research Engineer di Hyundai Motor che ha diretto il progetto - e ci auguriamo che la tecnologia EAVC presente sulla minicar fornisca un'esperienza di mobilità divertente e sicura per i giovani pazienti e contribuisca a migliorare la loro condizione di salute". Hyundai prevede di continuare a sostenere le cure dei giovani pazienti all'ospedale catalano attraverso il progetto 'Little Big e-Motion', perfezionando allo stesso tempo la tecnologia EAVC mediante questa applicazione. L'azienda auspica di diffondere l'utilizzo di questa tecnologia di nuova generazione anche sui dispositivi per la mobilità, nel futuro, allo scopo di potenziare la sicurezza e migliorare il benessere dei guidatori.