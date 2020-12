Wetaxi Connect, a Milano 'rete' senza vincoli di esclusiva

Wetaxi, piattaforma digitale che consente la prenotazione dei taxi a 'Tariffa Massima Garantita', apre anche a Milano Connect, la prima rete a libero accesso completamente Made In Italy, ideata con i tassisti per i tassisti.



In questo momento difficile a causa della pandemia, Wetaxi continua a dare il suo sostegno al settore taxi, fedele alla sua filosofia di supporto alle radiotaxi e ai tassisti, e oggi, dopo il successo di Roma, con Connect offre dunque a Milano un'ulteriore opportunità che si distingue per innovazione, trasparenza e semplicità, con l'obiettivo di allargare a tutti i tassisti milanesi i vantaggi e le tutele di Wetaxi.



Per aderire alla nuova rete, infatti, i tassisti non devono far altro che scaricare e registrarsi tramite l'app Wetaxi Connect.



Non ci sono vincoli contrattuali o di esclusiva nei confronti della rete e fino al 31 gennaio 2021 sono azzerate tutte le fee per i tassisti (a partire da gennaio saranno di 1 euro/corsa). Su Milano sarà attiva anche 'Paga al Volo', la funzione Wetaxi che permette di ricevere pagamenti elettronici a bordo, senza pagare alcuna commissione, e che elimina del tutto lo scambio di contante.



Per una maggiore sicurezza, Wetaxi amplia il suo programma di assistenza WeCare con nuove iniziative rivolte ai tassisti che entreranno a far parte di Connect: installerà gratuitamente i divisori tra passeggero e autista all'interno del taxi e offrirà ai tassisti la polizza 'Protezione Pandemia', una soluzione che protegge dalle sindromi influenzali di natura pandemica, come quella da Covid-19, offrendo indennizzi in caso di ricovero e convalescenza. In più, Wetaxi, in collaborazione con Maid for a Day, startup specializzata nel servizio di pulizia, ha messo a punto un programma di sanificazione delle vetture. I tassisti potranno portare la propria vettura nei punti indicati dove un tecnico specializzato di Maid for a Day procederà alla sanificazione dell'abitacolo.



''Connect nasce con l'intenzione di diventare un punto di riferimento per i tassisti che vogliono sentirsi parte di un progetto inclusivo e innovativo per raggiungere sempre più clienti, restituendo ai taxi quel ruolo centrale nella gestione sostenibile e innovativa del trasporto locale e metropolitano - spiega Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi - Continuiamo nel nostro percorso di supporto al settore taxi e ribadiamo la nostra intenzione di porci in questo momento di emergenza economica e sanitaria come un partner tecnologico affidabile, per offrire opportunità e tutele crescenti per operatori e consumatori''.



L'obiettivo di Wetaxi è quello di sostenere cittadini e tassisti, rendendo davvero accessibile ad un uso quotidiano e frequente il taxi.



Il tutto senza dimenticare la convenienza: tramite l'app gli utenti possono prenotare sempre il taxi con Tariffa Massima Garantita, conoscendo cioè in anticipo il prezzo massimo della corsa. Giunti a destinazione, Wetaxi garantisce il pagamento in app del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro. Inoltre, con il programma Smart&Safe, Wetaxi ha introdotto in questi mesi promozioni e agevolazioni che prevedono sconti fino al 30% sulle corse e un bonus da 10 euro utilizzabile per ulteriori corse.