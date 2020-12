Mini Countryman Cooper S viaggio nelle tradizioni del Natale

Da sempre Mini è sinonimo di divertimento di guida e gioia, un'auto maneggevole come un go-kart e capace di tirar fuori la parte più estrosa e 'giovane' di ogni automobilista. Un modello che è dunque ideale nel periodo natalizio perché permette di vivere in maniera unica questa atmosfera carica di aspettative e di speranza.



Ecco perché l'ultima generazione della Mini Countryman è stata protagonista nei giorni scorsi di un lungo viaggio lungo il territorio italiano alla ricerca - nel rispetto delle norme imposte dalla pandemia - delle consuetudini e delle tradizioni che si tramandano lungo lo Stivale in occasione del Natale. Per questa 'scorribanda' pre-festiva, effettuata anche in condizioni meteo non ideali, Mini Countryman in versione All4 a trazione integrale si è rivelata il modello più adatto, sia dal punto di vista della spaziosità e della capacità di muoversi in ogni condizione. In più la Countryman Cooper S All4 - rigorosamente in colore Chili Red con tanto di decorazione da pacco natalizio - offre un consumo di carburante combinato di appena 6,5 - 6,2 litri per 100 km con emissioni di CO2combinate: 149 - 142 g/km) per l'occasione trasformata in un pacco regalo, ha percorso 534 km lungo la penisola italiana alla scoperta delle interpretazioni uniche delle tradizioni natalizie del nostro territorio.



E' il caso del Pandoro e del Panettone, o meglio degli eredi dei lievitati Pan de Oro e Pan de Toni, i nomi originari di questi due dolci il primo nato a Verona e il secondo a Milano.



Partendo da Milano, in un tripudio di luci, addobbi natalizi e strade scintillanti, Mini Countryman è arrivata a Verona, dopo aver percorso 157 km, per scoprire le origini del principe dei dolci natalizi: il Pandoro. Vi si afferma alla fine dell'Ottocento grazie alla genialità di un grande pasticcere che in quel periodo era appena tornato da Vienna: Giovanni Battista Perbellini. La prima destinazione di Mini Countryman è quindi stata la Pasticceria X Dolce Locanda, dello chef stellato Giancarlo Perbellini, a Verona.



Mini Countryman ha continuato il suo viaggio lungo lo stivale percorrendo altri 129 km, lasciandosi alle spalle Verona per lanciarsi alla scoperta di una delle pietanze protagoniste indiscusse sulle tavole italiane: i tortellini in brodo, ricetta tipica bolognese. Secondo la tradizione, nel menù di un pranzo di Natale questo tipo di pasta fresca ripiena non può assolutamente mancare, nelle varianti in brodo di gallina o cappone, e il ristorante Il Cambio, dello chef Massimiliano Poggi è uno dei luoghi più famosi dove gustare i migliori tortellini bolognesi.



Molto più lontane le origini del Presepe - cioè la rappresentazione della nascita diGesù - è un'usanza nata in Italia da tradizioni tardo antiche e medievali e poi diffusasi in tutti i Paesi cattolici del mondo. Creato proprio da San Francesco d'Assisi, durante la notte diNatale del 1223, aGreccio (Lazio), dove il Santo rievocò la nascita di Gesù attraverso la primavera rappresentazione vivente dell'evento.



Altri 100 km e Mini Countryman Cooper S All4 lascia Bologna e si dirige verso il mare della Romagna alla ricerca di una perla rara, l'unico presepe galleggiante al mondo, quello della Marineria di Cesenatico, immerso in un'atmosfera surreale.



Il Presepe, messo in scena per la prima volta nel 1986, è opera degli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da un'idea di Guerrino Gardini.



Il viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie italiane, non poteva non concludersi con l'albero di Natale, che insieme al Presepe, rappresenta una delle usanze natalizie più popolari.



Partendo da Cesenatico e percorrendo altri 148 km fra strade extra urbane e percorsi sterrati Mini Countryman Cooper S All4 è sfrecciata alla ricerca dell'albero di Natale più grande al mondo, quello di Gubbio. Nella cittadina umbra dal 1981 un gruppo di volontari realizza ogni anno in occasione del Natale quello che è entrato nel Guinness dei primati come l'Albero di Natale più grande del mondo.



La rappresentazione di un immenso albero di Natale è realizzata disponendo centinaia di corpi luminosi lungo le pendici del Monte Ingino, alle spalle della splendida città medioevale. Luci di vario tipo, colore e forma disegnano sulla montagna una sagoma multicolore assolutamente particolare e unica che si estende con una base di oltre 450 metri per oltre 750 metri partendo con le sue radici dalle mura della città medioevale e arrivando con la sua grande stella-puntale alla basilica del Patrono, Sant'Ubaldo, posta in cima alla montagna. Valori ed emozioni - quelli incontrati nel 'giro' natalizio - che Mini condivide ogni giorno con la community di appassionati, un'auto che è sinonimo di aggregazione (fin dove possibile), di allegria, di condivisione, di personalizzazione, un insieme di colori, materiali, finiture, che rendono ogni singolo soggetto unico e con una specifica personalità.