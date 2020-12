Mercedes AMG GT Black Series vince titolo TrackDay car 2020

Nell'ambito della prima edizione dei #premioveloce, la redazione di Veloce.it, la parte più appassionata e trasgressiva della rivista Al Volante, ha assegnato alla nuova Mercedes AMG GT Black Series il titolo di 'TrackDay car 2020' nella categoria 'hard', la sezione riservata ai modelli che nel corso dell'anno sono stati i più rappresentativi nel proprio segmento di appartenenza, dalle utilitaria cittadine alle hypercar.



Un premio che va sicuramente alla passione e che, oltre alle vetture, ha visto protagonisti persone e avvenimenti che hanno lasciato il segno in una stagione particolarmente complessa, ma non per questo vissuta con minore performance e dedizione da parte del mondo dell'automotive.



La GT Black Series è stata riconosciuta come ''l'auto perfetta per allenarsi in pista quando non si ha tempo, o voglia, di correre per davvero''. La nuova supersportiva esprime, infatti, tutta l'esperienza accumulata dal marchio nell'automobilismo sportivo, ma anche la lunga competenza nello sviluppo di auto ad alte prestazione che entusiasmano da tutti i punti di vista. Il V8 AMG di serie più potente di tutti i tempi, il design più espressivo, l'aerodinamica più sofisticata, il mix di materiali più intelligente e la dinamica di marcia più marcata: i progettisti di Affalterbach hanno dato il meglio di sé sotto ogni aspetto.



Il premio è stato assegnato dalla redazione di Veloce che ha incoronato la Mercedes AMG GT Black Series 'TrackDay car 2020' all'interno della sezione riservata ai modelli che maggiormente si sono distinti nel proprio segmento di appartenenza.



''AMG GT Black Series potrebbe suscitare soggezione - ha dichiarato Marco Pascali, vice direttore di Al Volante e responsabile di Veloce.it - Un capolavoro di fattura, potenza e abilità tra i cordoli. Per dire al mondo che sono loro i più bravi in pista, oggi, Mercedes ha preso un'AMG GT R e l'ha armata di tutta l'esperienza accumula in anni di corse, specie con le GT impegnate nel campionato GT4. Così ci sono flic, alettoni e flussi d'aria studiati al microscopio per farla correre sul dritto e aggrapparla a terra in curva (oltre 500 kg di downforce a Vmax). Un'arma micidiale per appassionati frequentatori della pista, ma non solo. Oltre i 200 all'ora sembra di entrare in una dimensione terza, ovattatissima, dove a dominare è l'esperienza aerodinamica. Brava AMG''.



Dal 2006 la denominazione "Black Series" identifica in Mercedes-AMG una tipologia di auto molto particolari, caratterizzate da una sportività che non ammette compromessi, da un design espressivo e dal più sistematico trasferimento di tecnologia dal Motorsport alla produzione di serie.



Nel solco della tradizione, AMG GT Black Series fa segnare un nuovo record: si tratta infatti della Mercedes-AMG più potente dotata di motore V8 di serie. Ben 537 kW (730 CV) erogati da un motore V8 con albero motore piatto, insieme a un'aerodinamica attiva e a un design che deriva direttamente dall'attuale auto da corsa AMG GT3. Un sogno destinato ad appassionati e collezionisti disponibile in Italia ad un prezzo di listino 360.000 euro.



Per sottolineare la rivisitazione di questa supersportiva, gli specialisti dei motori di Affalterbach hanno perfezionato il collaudato biturbo da 4,0 litri, nonostante le già ottime proprietà di guidabilità, erogazione di potenza e sviluppo della coppia. Gli obiettivi fissati erano chiari: incrementare nettamente la potenza rispetto al modello top della gamma AMG GT, rendere la risposta ancora più immediata, garantire la massima agilità. Tutto questo richiedeva un intervento radicale, che si è tradotto in un nuovo albero motore piatto. Il motore di questo bolide è capace di accelerare da 0 a 200 km/h in meno di nove secondi: questo propulsore le conferisce un carattere unico che si rispecchia non solo nella modalità di erogazione della potenza, ma anche nella particolare sonorità. Inoltre garantisce prestazioni sorprendenti: la due posti raggiunge i 100 km/h da ferma in 3,2 secondi e i 200 km/h in meno di nove secondi. La velocità massima tocca i 325 km/h.