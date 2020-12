Fca: va in pensione Linda Knoll, nel Gruppo da 30 anni

Dopo quasi trent'anni di servizio Linda Knoll, attuale Chief Human Resources Officer di Fca e componente del del Group Executive Council (GEC), va in pensione. Lo annuncia, in una nota, il Gruppo, che continuerà a beneficiare della sua consulenza fino al perfezionamento della fusione con Peugeot, prevista entro la fine del primo trimestre 2021.

Una volta in pensione, rimarrà Adviser di Exor, azionista di riferimento di Fca, e nel Consiglio di Amministrazione di Comau nella fase di preparazione alla quotazione in borsa. "Linda è stata fondamentale nel rafforzare le nostre attività di risorse umane a livello globale e ha svolto un ruolo chiave nel nostro successo", afferma Mike Manley, amministratore delegato di Fca, che nella nota ringrazia "Linda per la sua dedizione, leadership e instancabile servizio alla nostra azienda".