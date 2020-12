Opel Mokka-e vince il 'Connected Car Award 2020'

Opel Mokka-e ha vinto il 'Connected Car Award 2020'. Il nuovo modello elettrico della casa automobilistica tedesca è stato eletto vincitore della categoria delle auto compatte dai lettori di Auto Bild e Computer Bild.



Con la vittoria del 'Connected Car Award', l'amministratore delegato di Engineering, Marcus Lott, ha dichiarato: ''Con il Nuovo Opel Mokka-e, offriamo ai nostri clienti un pacchetto completo. I conducenti ottengono tutte le informazioni di cui hanno bisogno grazie a due display di grandi dimensioni, integrati nel Pure Panel digitale. I servizi di Infotainment offrono la massima connettività. I sistemi sono semplici da usare e i servizi digitali di 'OpelConnect' rendono la guida ancora più piacevole''.



Opel ha già vinto più volte il "Connected Car Award", ad esempio con Corsa, Insignia e Vivaro. Design e tecnologia studiati per suscitare emozioni, un nuovo segno distintivo di tutti i modelli del marchio Opel. Nuovi Opel Mokka e Mokka-e sono i primi modelli a mostrare il nuovo volto del marchio tedesco, Opel Vizor. Lo stesso vale per il logo Blitz Opel ridisegnato e anche il nome del modello è posizionato al centro sul retro. Nuovo Mokka è anche il primo modello Opel ad offrire il nuovo Pure Panel e il nuovo Opel Cockpit completamente digitale.



Grazie ai nuovi sistemi multimediali e digitali, nuovo Opel Mokka collega perfettamente i vari dispositivi e intrattiene i guidatori e i passeggeri. La nuova gamma di infotainment comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e Multimedia Navi Pro, top di gamma, con schermo touch a colori da 10 pollici ad alta risoluzione. I display sono integrati nel nuovo cruscotto digitale, il Pure Panel, e posizionati verso il conducente. Il display del Driver Info Center arriva fino a 12 pollici. Il guidatore e il passeggero anteriore possono riporre i propri smartphone nel vano portaoggetti presente nella consolle centrale, dove i telefoni compatibili si ricaricano in modo induttivo (wireless). Inoltre, il servizio OpelConnect offre la Live Navigation con informazioni sul traffico in tempo reale e informazioni sui prezzi del carburante, oltre ad un collegamento diretto all'assistenza in caso di guasto e alle chiamate di emergenza.