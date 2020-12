Bentley, una Flying Spur per Babbo Natale

E' un rendering particolare quello realizzato da Bentley, pensando ad un cliente altrettanto speciale. La casa di Crewe, con l'occasione di diffondere il proprio augurio di Buone Feste, ha realizzato un rendering di una Flying Spur pensata appositamente per Santa Claus e pensandolo per una volta alle prese con 542 CV, anziché delle solite renne. "Un cliente di fama mondiale - hanno fatto sapere da Bentley, scherzando sul nuovo progetto speciale - ha collaborato con la divisione Bentley Mulliner alla messa in servizio del suo nuovo mezzo personalizzato e su misura, per aggiornare la sua slitta volante e proporre qualcosa di un po' esclusiva: l'unica e celebrativa Flying Spur V8 denominata Reindeer Eight". Per enfatizzare la velocità e le prestazioni richieste per coprire la distanza significativa che affronterà il proprietario, è stata inclusa una specifica di stile dorato, che comprende un diffusore in carbonio sul paraurti anteriore e posteriore, minigonne laterali in carbonio e uno spoiler sul cofano del bagagliaio, per le massime prestazioni aerodinamiche per la crociera in quota. Completa il tema degli esterni la Mulliner Driving Specification con ruote dorate da 22" e finitura diamantata, che rappresentano le cime innevate attraversate. Dato il clima freddo della residenza principale del cliente, la vettura viene equipaggiata con pneumatici Quattro Stagioni. Il "Reindeer Eight", fanno sempre sapere da Bentley, continua a basarsi sull'ultimo modello Flying Spur che enfatizza l'esperienza incentrata sul guidatore grazie a una maggiore agilità e un propulsore eccellente, beneficiando al contempo di una maggiore autonomia tra le fermate per il rifornimento - vitale per completare un giro del mondo in una notte.