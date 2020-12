AG2R Citroen Team, nuova maglia per la squadra ciclistica

Vincent Lavenu, direttore generale, e tutto il suo team, AG2R La Mondiale e Citroen, svelano la nuova maglia della squadra ciclistica di AG2R Citroen Team. A partire dal primo gennaio 2021, AG2R La Mondiale, partner storico della squadra ciclistica francese, e Vincent Lavenu daranno il benvenuto a Citroen come co-partner. L'impegno congiunto delle due organizzazioni durerà fino al 2025.



Questa maglia rappresenta una collaborazione senza precedenti e un nuovo capitolo nella storia della squadra. Il design della maglia AG2R Citroen Team ha rappresentato una sfida per il team ciclistico e per i suoi due partner principali. Ci sono voluti cinque mesi di lavoro per creare un'identità grafica che non è definita solo dall'accostamento di più marchi ma che aggiunge un effetto sorprendente di una maglia bianca abbinata a pantaloncini marroni dalla grafica accattivante, che si distinguerà in maniera unica all'interno del gruppo. Esprime perfettamente l'audacia e le grandi ambizioni che uniscono e accomunano i partner sponsor.



'''Stiamo per iniziare una nuova avventura e questa maglia ne è la dimostrazione! Molto raramente ho avuto l'opportunità di gareggiare con una maglia prevalentemente bianca e sono felice di vedere il risultato finale. Ha un'estetica piacevole e originale - ha precisato Clément Champoussin, promettente giovane ciclista del team - Sono arrivato alla Chambéry Cyclisme Formation nel 2017 prima di diventare professionista nell'aprile 2020. È stato un anno speciale per me. Non vedo l'ora di indossare la maglia AG2R Citroen Team in gara e contribuire a questo nuovo capitolo''.



Dal canto suo Laurent Barria, direttore Marketing e Comunicazione Citroen esprime la soddisfazione per questa partnership con il mondo dello sport: ''Siamo orgogliosi che Citroën diventi partner del team France Cyclisme guidato da Vincent Lavenu, insieme ad AG2R La Mondiale. Questo team condivide i nostri stessi valori di audacia, prestazioni, esemplarità e vicinanza con il pubblico e con tutti gli appassionati di ciclismo. La presentazione della nuova identità dell'AG2R Citroen Team e della sua maglia segna un momento importante della nostra collaborazione. La sua grafica e le sue audaci scelte tipografiche illustrano perfettamente la nostra ambizione in questa partnership che immaginiamo promettente nei grandi eventi internazionali''.