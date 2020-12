Smog: Venezia, nessun blocco traffico per le Feste

Venezia sospende in terraferma i blocchi del traffico e le limitazioni alla circolazione per inquinamento dal 19 al 31 dicembre. Lo rende noto la direzione progetti strategici e ambientali del Comune di Venezia, precisando che l'eventuale passaggio al livello di allerta "rosso" nel periodo dal 27 al 31 dicembre prevederà solo le limitazioni al traffico già stabilite dall'ordinanza in vigore, mentre In caso di attivazione della fase di allerta "arancio," "la circolazione rimarrà comunque libera per tutti i veicoli".

Restano valide invece le disposizioni sul divieto di sosta con il motore acceso per gli autobus nella sosta ai capolinea, e per i furgoni merci durante le fasi di carico e scarico.