Nissan Leaf, mezzo milione di clienti in 10 anni: da record

Questo mese Nissan raggiunge un traguardo storico. Leaf, primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa, scelto da 500.000 clienti al mondo, 180.000 in Europa e 6.000 in Italia, compie dieci anni.

''Dopo oltre mezzo milione di unità vendute in tutto il mondo, i clienti continuano a scegliere Leaf. - ha detto Gianluca de Ficchy, chairman di Nissan per la regione Amieo -. Festeggiamo i risultati ottenuti fino ad ora e siamo felici di sottolineare l'impatto positivo verso l'ambiente, nel segno di una mobilità sempre più sostenibile. Siamo orgogliosi di Leaf e della nostra esperienza nei veicoli elettrici e non vediamo l'ora di svelarne le innovazioni future''.



In linea con i miglioramenti in termini di capacità della batteria, prestazioni ed efficienza, Leaf ha conquistato il numero più ampio e fedele di automobilisti al mondo.

Complessivamente, i proprietari dell'elettrica Nissan hanno percorso circa 16 miliardi di chilometri a zero emissioni, una quantità di chilometri sufficiente a fare 400.000 volte il giro del mondo, confermando l'obiettivo di Nissan di contribuire a un futuro più sostenibile e green.



Il numero totale di Leaf commercializzate a livello globale ha risparmiato all'ambiente oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO2, per cui sarebbero stati necessari quasi 100.000.000 di alberi per eliminare dall'atmosfera questa stessa quantità di anidride carbonica.

Leaf offre un'esperienza di guida 100% elettrica e, ispirandosi alla Leaf Nismo RC, dispone di una coppia immediata e una potenza adrenalinica per un'accelerazione 0-100 km/h in 6,9 secondi.



In media, Nissan Leaf può rigenerare 744 kWh di energia pulita all'anno con una percorrenza di 18.000 km, una quantità di energia sufficiente ad alimentare un cellulare per 372 anni.

Per celebrare il decimo compleanno di Leaf, Nissan e la UEFA Champions League regaleranno un'emozione unica ad alcuni fortunati proprietari di Leaf, che potranno ricevere il Trofeo della UCL a casa e interagire virtualmente con gli ambasciatori UEFA come Clarence Seedorf. Da dicembre a febbraio, il trofeo viaggerà tra Spagna, Italia, Francia, Belgio e Regno Unito.