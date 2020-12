Mercedes, il 2020 tra Covid-19 e nuove sfide

In un anno segnato dall'emergenza Covid-19, con 44.000 vetture e 9.500 vans immatricolati tra gennaio e la prima metà di dicembre, Mercedes-Benz Cars e Vans guadagnano quote di mercato. Smart si conferma una delle elettriche di maggior successo, con oltre 4.000 unità immatricolate tra gennaio e metà dicembre (15,9% di quota nel mercato BEV), contro le 2.972 del full year 2019. Prosegue inoltre l'offensiva plug-in hybrid: Mercedes-Benz leader tra i marchi premium, con oltre il 14% di quota sul mercato totale.



Per il 2021, la casa della Stella lancerà nuova Classe C, CLS facelift, GT Coupé4 facelift, nuova SL AMG, EQA, EQS ed EQS AMG.



La rete di concessionarie italiane e il ruolo del Customer Services fondamentali per il futuro del marchio. Con il Vito facelift, l'EQV e la nuova famiglia eVans, presentati nel 2020, Mercedes-Benz Vans guarda al futuro. Nel 2021 arriverà il nuovo Citan, anche in versione elettrica, il monovolume compatto Classe T e il diesel di ultima generazione OM 654 su Sprinter.



''In un anno così difficile a livello sanitario, sociale ed economico abbiamo ottenuto risultati che mai ci saremmo aspettati nei primi mesi della pandemia - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia - La nostra rete dealer si è dimostrata fondamentale per preservare il nostro business e mantenere la relazione con i clienti. Le nostre concessionarie, oggi e ancora più in futuro, sono infatti necessarie per garantire ai nostri clienti la vera esperienza del lusso. Allo stesso tempo, il periodo di lockdown è stato un fortissimo acceleratore per i processi di digitalizzazione e per sfruttare al massimo le potenzialità del nostro showroom online''.



Sull'analisi del mercato ha fatto il punto Gianluigi Riccioni, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia, che dal prossimo anno guiderà il delicato settore del Customer Services: ''Se proviamo ad immaginare il 2020 come una gara di Formula 1, il mercato ha subito gli effetti dell'ingresso di due safety car, due grandi blocchi che hanno condizionato il mercato, che ad oggi registra un calo di circa il 30%. In questo scenario abbiamo contenuto la flessione nel 24%, e ci apprestiamo a chiudere l'anno con oltre 44.000 immatricolazioni, di cui circa l'80% destinate alla parte più sana del mercato: i privati e i cosiddetti commercial account. Allo stesso tempo è cresciuta la nostra quota di mercato''.



Un ulteriore contributo, ma soprattutto un segnale di forte ottimismo per il futuro arriva, inoltre, da Mercedes-AMG, il marchio high performance della Stella: ''Anche quest'anno Mercedes-AMG continua a crescere e, a quindici giorni dalla chiusura del 2020, con 1.450 unità vendute, supera il totale delle immatricolazioni del 2019''.



A spingere sull'acceleratore non sono stati solo i modelli di Affalterbach, ma anche l'intero mondo elettrificato del gruppo Daimler, come evidenziato dall'intervento di Maurizio Zaccaria, direttore smart e Innovative Sales di Mercedes-Benz Italia, che dal 2021 andrà a ricoprire il ruolo di direttore vendite Mercedes-Benz Cars e smart: "Nel 2020 il mercato delle plug-in è più che triplicato rispetto al 2019 e la nostra quota di mercato è cresciuta dal 2,3% del 2019 al 14,3%. Siamo leader tra i marchi premium, non solo in riferimento alla quota di mercato, ma anche nell'offerta''.



Un altro successo della casa di Stoccarda arriva dai modelli 100% elettrici della famiglia: ''Uno scenario che vede oggi protagoniste la piccola smart, che con oltre 4.000 cresce del 50% rispetto al 2019, con una quota di mercato vicina al 16%, e l'EQC, il primo prodotto del brand 100% elettrico della Stella, che è stata lanciata in pieno lockdown e ha già visto i suoi primi 188 clienti''.



''Tradizione, performance ed elettrificazione identificano le première di prodotto in arrivo il prossimo anno - prosegue Maurizio Zaccaria - partiamo dalla nuova Classe C, che debutterà in estate insieme al facelift di CLS, per poi passare al mondo ad alte prestazioni di Mercedes-AMG che vede protagoniste la C 63 AMG, la CLS 53 AMG facelift, la GT Coupé4 facelift e la nuova SL AMG. Una vera e propria icona che torna solo in versione AMG, dando ancora più forza a questo importante sub-brand. Infine, l'anello di contatto tra il mondo high performance e quello full electric con il reveal della EQS AMG. Tante le novità anche per il mondo di Mercedes-EQ con l'arrivo del suv compatto EQA, nei primi mesi dell'anno, e della EQS, un nuovo punto di riferimento del lusso elettrificato''.



Il mondo dei Vans punta a rafforzare il posizionamento nel segmento premium con una dedication sempre più forte e focalizzata su questo specifico cliente. ''Chiuderemo il 2020 con circa 9.500 immatricolazioni, di cui il 53% nel segmento dei Large Vans, il 42% nel comparto dei Mid Size Vans e il restante 5% nel canale degli Small Vans - ha spiegato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans Italia - . In un anno complesso un po' per tutti, stimiamo una flessione intorno 15%, che ci permette comunque di guadagnare quota di mercato''.