Bentley, per Natale regali di design e modellini in scala

Per il Natale in casa Bentley arrivano i regali ispirati alla Flying Spur. Mentre le prime nuove auto del modello specifico lasciano Crewe per raggiungere i loro nuovi proprietari, per i fan del brand è stata creata anche una gamma di prodotti ispirati all'iconico Flying B e ad altri elementi di design Bentley. Considerato dettaglio più iconico dell'auto, la caratteristica mascotte Flying B che si trova orgogliosamente sul cofano della Flying Spur è stata ideata per la prima volta nel 1930, la Bentley's Flying B è stata progettata per il modello 8 litri ed era originariamente disponibile per i clienti come opzione su misura. Il badge ha continuato ad evolversi e la sua manifestazione attuale è nata da un progetto di restyling condotto dai designer Bentley nel 2019, per celebrare l'anno del centenario del marchio. Proprio ispirato alla Flying B è il fermacarte cromato, al quale si abbina il tagliacarte Flying B cromato con la mascotte in cima.



Anche il tappo per bottiglia Flying B prosegue su questo filone di eleganza del dettaglio per ogni cena, progettato per adattarsi a qualsiasi bottiglia del proprio vino preferito. Da abbinare ci sono anche il portabottiglie in pelle e il vassoio in pelle. I collezionisti di modellini di auto saranno ansiosi di mettere le mani sulle nuove realizzazioni Bentley Flying Spur che vanno ad aggiungersi alla gamma in scala 1:43. Gli articoli sono disponibili presso i rivenditori Bentley e su shop.BentleyMotors.com.