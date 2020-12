Autofficina era abusiva, multa e sequestro attrezzatura

Un'autofficina abusiva è stata sequestrata dalla polizia municipale di Torino in via Givoletto.

I 'civich' sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti e hanno scoperto che all'interno di una autorimessa venivano eseguiti lavori di officina meccanica senza alcuna autorizzazione.

A gestire l'attività un albanese, che è stato sanzionato con una multa di 5mila euro per la mancata iscrizione al registro imprese. Sono state sequestrate tutte le attrezzature, tra cui un ponte in metallo per il sollevamento dei veicoli a motore, un sollevatore idraulico, due banchi di lavoro e diversi altri attrezzi da lavoro meccanico.