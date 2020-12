Acem, in Ue ancora pochi punti di ricarica

"In Europa i punti di ricarica pubblica per i veicoli elettrici sono insufficienti per accompagnare una crescita del mercato che sia in linea con gli obiettivi del Green Deal". Lo ha detto all'ANSA, in una intervista pubblicata integralmente sulla newsletter sullo sviluppo sostenibile e digitale pubblicata oggi, Antonio Perlot, segretario generale dell'Associazione dei costruttori europei di motocicli (Acem).

Nel 2020 in Europa risultano esserci oltre 200mila punti pubblici di ricarica per veicoli o moto elettriche, in Italia 4.461 postazioni, secondo i dati dell'Osservatorio Ue sui carburanti alternativi (Eafo). "A livello nazionale servono politiche che incoraggino il rinnovo del parco veicoli circolante con veicoli più puliti - ha detto Perlot - attraverso incentivi all'acquisto e defiscalizzazione accompagnati da misure di mobilità a favore dei motocicli".