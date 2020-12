Subaru, con Aldo, Giovanni e Giacomo torna la 'Baracca'

Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo tornano in scena con "Subaru Baracca, il ritorno". Il nuovo video, a distanza di 20 anni dal primo sketch in 'Tel chi el telun' e da quel 'lungo viaggio' da Milano a Pizzo Calabro, a bordo della fantomatica 'Subaru Baracca'. Vent'anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati, riconcependo la scena in chiave moderna. Infatti, la Subaru di questa volta è Hybrid, con tanto di elettronica all'avanguardia. Il progetto vede coinvolta la Casa delle Pleiadi stessa, che ha convinto i tre comici a riproporre una sorta di sequel di quell'iconico sketch per la nuova campagna di Natale. Si chiama 'Extraordinary Christmas' ed ha esordito con un'immagine, pubblicata sul profilo Subaru Italia di Facebook, con la scritta 'Finestrini con Agvzzz'. Per questo nel 2020 si rinnova quindi il connubio artistico con Aldo, Giovanni e Giacomo, celebrando le festività e strappando ancora un sorriso. Il trio, dopo l'ultima fatica cinematografica 'Odio l'estate', nel nuovo capitolo della saga a quattro ruote, partono da Milano per raggiungere Aldo, in Sicilia, anche questa volta a bordo di una Subaru Baracca con un equipaggiamento mai visto. Per godersi lo spettacolo basta cliccare sulla pagina Subaru.it/natale e sui canali ufficiali Youtube del trio comico e di Subaru Italia.