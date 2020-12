Smog: allerta e misure a Rimini e Modena

Entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni della provincia di Modena e Rimini, che hanno registrato sforamenti negli ultimi tre giorni. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) e gli altri provvedimenti emergenziali, spiega Arpae Emilia-Romagna, sono attivi a partire da venerdì 18 dicembre fino a lunedì 21 dicembre 2020 compreso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino 'Liberiamolaria' La prevalenza di un campo anticiclonico ha favorito infatti, continua Arpae, l'instaurarsi di condizioni favorevoli allïaccumulo di inquinanti nei giorni scorsi, determinando superamenti del limite di PM10 a partire dalla da lunedì 14 dicembre. I prossimi giorni si prevedono ancora sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e le stime modellistiche mostrano una elevata probabilità di ulteriori superamenti in tutta la pianura.