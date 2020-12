Dacia Sandero vince titolo Good Deal agli Automobiles Award

L'ultima generazione di Dacia Sandero ha vinto il titolo di 'Good Deal' alla terza edizione di Automobiles Award, l'evento che viene organizzato a Parigi e che, uest'anno, ha visto la partecipazione di 245.000 votanti.



Proponendosi come auto essenziale a un prezzo imbattibile, la nuovissima Sandero ha ottenuto la nomina a 'Good Deal' proseguendo nella saga che contraddistingue Sandero fin dalla prima generazione e che nel nuovo best seller aggiunge più design, abitabilità, equipaggiamento smart. La terza generazione di Sandero offre un look più deciso con nuovi euipaggiamenti, una inedita piattaforma e un moderno motore Eco-G (bi-fuel benzina-GPL). Non a caso Sandero è il modello più venduto a clienti privati in Europa dal 2017 e in Francia dal 2016. ''Siamo molto grati e orgogliosi di ricevere questo premio Good Deal nell'ambito degli Automobiles Awards per Sandero - ha commentato Denis le Vot, direttore regionale, vendite e marketing di Groupe Renault - perché conferma l'impegno di Dacia a porre sempre i clienti al centro del nostro approccio e dei nostri veicoli, rimanendo così un marchio vicino ai suoi clienti , un marchio onesto, un marchio semplice. Il nostro rinnovato best-seller incarna perfettamente tutto il Dna del marchio Dacia''.