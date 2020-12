Bugatti, una Voiture Noire di Natale in piazza

Se gli alberi di Natale sono ormai spuntati da tempo in ogni centro città, a Molsheim c'è una Bugatti. Nella piazza della città, sede della casa automobilistica e che solitamente ospita anche un mercatino di Natale, proprio accanto all'albero decorato è spuntata anche una Bugatti La Voiture Noire, chiusa in un contenitore di vetro.



"Sono molto grato a Bugatti - ha detto Laurent Furst, sindaco di Molsheim - per questo meraviglioso dono alla nostra città.



Ora tutti i residenti di Molsheim hanno l'opportunità molto speciale di ammirare questo capolavoro unico, la Voiture Noire, di cui Ettore Bugatti sarebbe certamente stato molto orgoglioso". "Il marchio Bugatti - ha detto invece Christophe Piochon, Site Manager e Managing Director Production and Logistics di Bugatti - nasce qui a Molsheim, la città in cui Ettore Bugatti ha fondato il suo marchio e ha iniziato a produrre le proprie automobili più di 110 anni fa. Molsheim è così diventata la culla del nostro successo che continua ancora oggi. Naturalmente, nulla può sostituire il Mercatino di Natale di Molsheim. Tuttavia, è importante per noi portare gioia alle persone della regione in questi tempi difficili ". La Voiture Noire sarà esposta nel centro di Molsheim fino alla fine di marzo. È la show car del modello unico che ha celebrato la sua prima mondiale al Salone di Ginevra dello scorso anno in occasione del 110º compleanno del marchio Bugatti.



L'iper-sportiva, già venduta per 11 milioni di euro, rende omaggio alla leggendaria Type 57 SC Atlantic di Jean Bugatti, scomparsa all'inizio della seconda guerra mondiale e mai più ritrovata.