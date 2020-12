Asi Circuito Tricolore, format per valorizzare territorio

Dieci eventi di caratura internazionale compongono la nuova serie intitolata 'Asi Circuito Tricolore': un format che nel 2021 andrà ad arricchire il calendario degli appassionati con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quel mix composto da eccellenze del Made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l'enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.



'ASI Circuito Tricolore' è una serie di manifestazioni che finalizza i più recenti protocolli d'intesa che l'Automotoclub Storico Italiano ha siglato con importanti istituzioni nazionali, come la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l'Anci che riunisce i comuni italiani, l'Associazione Città dei Motori. Sarà un'esperienza che contribuirà a rimettere in moto il sistema Paese partendo dal territorio e dai più alti valori espressi dal motorismo storico.



Gli eventi che fanno parte di 'Aci Circuito Tricolore' sono tutti organizzati dai Club Federati Asi, i sodalizi che ogni anno organizzano oltre 3.000 manifestazioni in tutta Italia, trasformando il motorismo storico in opportunità di promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale e culturale.



La nuova serie Asi sarà un bouquet tricolore formato da eventi automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue precise peculiarità: uno straordinario caleidoscopio firmato ASI e vissuto con passione dai partecipanti, con la speranza di essere finalmente tornati a vivere la normalità da tutti desiderata. Gli appuntamenti di 'Asi Circuito Tricolore 2021' sono previsti il 23-25 aprile con il 'Gran Premio di Bari' (Old Cars Club). Poi il 21-23 maggio sarà la volta di 'Coppa della Perugina' (Club Auto Moto d'Epoca Perugino); poi dall'8 al 13 giugno è previsto il 'Giro di Sicilia' (Veteran Car Club Panormus). E ancora dal 17 al 20 giugno la 'Leggenda di Bassano'(Circolo Veneto Auto Moto d'Epoca); nei giorni 25-27 giugno è previsto il 'Vernasca Silver Flag' (Club Piacentino Auto d'Epoca). Dal 2 al 4 luglio appuntamento con il 'Circuito di Avezzano' (Abruzzo Drivers Club) e il 3-5 settembRE con la 'Settimana Motoristica Bresciana' (Musical Watch Veteran Car Club).



Per quanto riguarda le moto invece è previsto un evento dal 30 luglio al primo agosto dal titolo 'Palio del Golfo e Sidecar' (Club Auto Moto Storiche La Spezia). Il 28 e 29 agosto appuntamento con il 'Circuito del Chienti e Potenza' (Circolo Auto Moto d'Epoca Marchigiano) ed infine dal primo al 3 ottobre con il 'Giro Motociclistico di Sicilia' (Club F. Sartarelli e club siciliani)