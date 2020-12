Toglieva multe a sponsor figlio, arrestato ex capo Stradale

L'ex comandante della Polizia Stradale di Seregno (Monza) Gabriele Fersini è stato arrestato dai colleghi del compartimento di Polizia giudiziaria della Stradale di Milano con l'accusa di aver fatto sparire o 'limato' sanzioni amministrative a carico di quattro imprenditori in cambio di sponsorizzazioni per le gare di Go Kart di suo figlio.

Sia lui che i professionisti sono finiti in manette in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Monza.

Nell'ambito della medesima inchiesta, coordinata dai pm di Monza Salvatore Bellomo e Michela Versini, sono stati arrestati anche due poliziotti della stradale seregnese, reparto ad oggi assorbito a Monza, e si trovano ora in carcere. Avrebbero procacciato a una donna avvocato del foro di Milano clienti intenzionati a proporre ricorso alle sanzioni contestate dalla stessa Stradale per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Approfittando delle informazioni contenute nei database del Ministero dell'Interno, avrebbero predisposto anche le relative impugnazioni, in cambio di una parte del saldo parcella che la legale riceveva in seguito.

Gabriele Ferisini, nel 2014 si era gettato tra le fiamme per salvare la vita all'uomo che si era dato fuoco all'interno del suo locale a Monza. In quell'occasione l'ufficiale di Polizia e il suo collega si erano gettati fisicamente addosso al 52 enne commerciante. Solo due mesi fa lo stesso Fersini ha commentato la lenta ripresa di suo figlio, pilota di Go Kart, dopo un grave incidente motociclistico, dalle pagine di un quotidiano. Sarebbe proprio per garantirgli le sponsorizzazioni necessarie a correre che l'ufficiale, secondo la Procura di Monza, avrebbe fatto sparire o diminuito le sanzioni a carico di quattro imprenditori, poi divenuti sostenitori della carriera del figlio.