Quasi un blindato, la caffetteria Starbucks si muove da sola

Non è un carro armato, e non è nemmeno un gatto delle nevi. Qualcuno potrebbe pensare ad una lussuosa interpretazione di un fuoristrada cingolato per ricchi appassionati delle avventure nel deserto.



Se non fosse per i disegni che accompagnano il progetto del designer sudcoreano Jungsoo Lee, sarebbe praticamente impossibile capire che questa insolita realizzazione - al momento solo allo stadio di prototipo - non è altro che una caffetteria Starbucks, da spostare dove serve nei parchi e nelle zone pedonali per soddisfare le esigenze di relax senza obbligare alla presenza di baristi e operatori.



Perché Jungsoo Lee - e questa è la vera novità - ha immaginato questo come un veicolo (meglio chiamarlo modulo) completamente autonomo e modulare che include una piattaforma che serve agli spostamenti e diventa poi uno spazio destinato a sedersi e godersi le ciambelle e il caffè, mentre la parte superiore, che viene scaricata sempre automaticamente, posizionandosi su supporti estensibili e incassati, per diventare la zona di ordinazione e preparazione dei cibi e delle bevande. Il cliente di Starbucks (ma potrebbe essere quello di un qualsiasi altro brand del settore bar e ristorazioe) entra nel modulo, ordinate e paga attraverso la App nello smartphone, riceve quanto ordinato ed esce, trovando posto sulla panchina-cingolo che - per la sua tranquillità - è ben fissata al suolo.