Gruppo test Utac-Ceram acquista omologa britannica Millbrook

La società francese Utac-Ceram specializzata in prove, misurazioni e omologazioni di autoveicoli nonché dei test Euro NCAP, ha acquisito per 130 milioni di euro la maggioranza del gruppo omologo Millbrook che opera in Gran Bretagna e che era controllato dal Gruppo Spectris. Con questa operazione Utac-Ceram, fondata nel 1945, raddoppia il suo giro d'affari che nel 2019 era stato di 83 milioni di euro. Con il completamento dell'operazione, previsto per la primavera del 2021, Utac-Ceram aggiungerà ai propri impianti in Francia (l'autodromo di Linas-Montlhéry e il centro prove con numerose piste a Mortefontaine) il sito storico di Millbrook alle porte di Londra che era stato realizzato daGeneral Motors en 1970 e quello che era della Leyland alla periferia di Liverpool. Fanno parte della 'dote' di Millbrook anche due centri di collaudo e prove su pista negli Stati Uniti, un impianto nel nord della Finlandia - dedicato ai test in condizioni invernali estreme - ed un nuovissimo centro di ricerca e collaudo in Marocco la cui apertura è prevista nel corso del 2021.