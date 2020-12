Fca premia Ital-Italbox come miglior fornitore

Iltal-Italbox, storica azienda canavesana che opera a livello europeo nella progettazione e nello stampaggio di elementi e di componenti in polipropilene espanso, polietilene espanso e polistirolo espanso, ha ricevuto da Fca il Premio Qualitas 2020, riconoscimento come miglior fornitore dell'anno con una menzione speciale per la Value Optimization. La consegna è avvenuta online durante l'Emea Annual Supplier Conference, l'evento annuale organizzato per premiare i fornitori dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) che si sono distinti particolarmente. "Iltar-Italbox è stata estremamente attiva nel lavorare insieme a Fca - si legge nella motivazione - per identificare idee alternative, intelligenti ed efficaci per l'ottimizzazione del valore.

Lavorando con dedizione e proattività, ha permesso la realizzazione di molte idee, contribuendo all'ottimizzazione dei costi e del peso dei nostri prodotti. Iltar-Italbox ha fornito grande supporto e si è appassionata nel lavorare sui nuovi programmi, sviluppando soluzioni intelligenti e innovative per il peso, i costi e l'efficientamento del packaging".

"Siamo estremamente onorati di essere stati premiati come uno dei principali fornitori di Fca", commenta il presidente dell'azienda, Baldassare Elia. "Questo riconoscimento è fonte di immenso orgoglio e soddisfazione e ci sprona a lavorare con ancora maggiore impegno e dedizione. Un ringraziamento speciale va in particolare a tutti i nostri collaboratori. Iltar-Italbox ha dimostrato di essere una grande squadra che con passione e professionalità lavora ogni giorno per perseguire la propria mission".