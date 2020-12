Auto senza assicurazione in fuga per le strade di Torino

Inseguimento per le strade del quartiere Aurora, a Torino, dove una Mazda 3, con a bordo due persone, non si è fermata all'alt. I due, un uomo di nazionalità croata di 36 anni e un 16enne italiano, dopo alcuni chilomentri, hanno abbandonato l'auto in via Tronzano e si sono dati alla fuga e l'inseguimento è proseguito a piedi, fino a quando sono stati fermati in via Martorelli all'angolo con via Poggio.

L'auto è risultata priva di assicurazione e revisione e il 36enne è stato multato per guida senza patente, veicolo privo di copertura assicurativa e altre violazioni del codice della strada. Inoltre i due sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.